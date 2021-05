Miguel Cardoso. “Vamos jogar a final”

O treinador do Rio Ave diz que, após a derrota com o FC Porto, “agora é jogar a final”, que é a última jornada para garantir a permanência na I Liga.

"Agora vamos jogar a final. Encarar o jogo como o mais importante de todos, porque o é. Infelizmente temos de o jogar, mas vamos de cabeça limpa e sem pensar o que está para trás. É como se fôssemos jogar um troféu, é com esse espírito que a equipa vai e já falámos disso no balneário", refere Miguel Cardoso.

Os vilacondenses estão no 16.º lugar do campeonato, o que, a confirmar-se, obriga a jogar um “play-off” com o terceiro classificado da II Liga. Na última jornada a equipa vai defrontar o Nacional, na Madeira.

Em declarações à Sporttv, Cardoso acrescenta: "Sabemos o contexto em que estamos e que independentemente deste jogo a final era no último jogo. A equipa deu resposta que era importante, não conseguiu materializar mas sem golos não se consegue ganhar jogos”.

Sobre a partida com os dragões, o técnico refere que a estratégia era “no sentido de ganhar consistência face à agressividade dos dois avançados do FC Porto. As coisas funcionaram, tivemos uma primeira parte num bom plano. Sabíamos as mais-valias do adversário, pusemos em campo as possibilidades que acreditávamos podiam dar-nos alguma coisa. Tivemos três ou quatro momentos na primeira parte. Infelizmente o que nos tem acompanhado voltou a acontecer. Temos tido dificuldade a fazer golos”.

Já na segunda parte, o FC Porto foi superior. “O FC Porto entrou bem na segunda parte, mais forte, acabou por fazer golo quando estava claramente por cima e constrói resultado que não tem discussão."