Zlatan Ibrahimovic falha Euro 2020 devido a lesão

Zlatan Ibrahimovic vai perder o Euro 2020 devido a uma lesão no joelho esquerdo, segundo revelou, este sábado, o selecionador da Suécia.

“Falei com o Zlatan Ibrahimovic, que, infelizmente, me disse que a lesão vai impedi-lo de participar no Europeu. É muito triste, sobretudo para o Zlatan, mas também para nós”, revelou Janne Andersson.



O ponta de lança internacional sueco do AC Milan, de 39 anos, lesionou-se, na semana passada, em jogo frente à Juventus, a contar para a Serie A. Inicialmente, previa-se uma paragem de três semanas, a tempo de ir ao Europeu. Porém, entretanto, o prognóstico piorou.

Uma notícia particularmente triste para Ibrahimovic. Não só por perder a fase final de uma grande competição de futebol, mas também porque acabara de regressar à seleção da Suécia ao cabo de uma ausência de quase cinco anos, depois de ter abdicado após o Euro 2016.

A Suécia integra o grupo E do Euro 2020, juntamente com Espanha, Polónia e Eslováquia. A fase final da competição, que foi adiada para este ano, 2021, devido à pandemia da Covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países europeus diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.