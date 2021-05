Detenções e ajuntamentos com milhares de pessoas na festa do título do Rangers

A festa do título do Rangers, o primeiro em 10 anos, este sábado, ficou marcado por várias detenções e ajuntamentos de milhares de pessoas.

Com a vitória sobre o Aberdeen, na última jornada, a equipa de Steve Gerrard terminou o campeonato escocês invicta e recebeu a taça de campeão. A histórica vitória já tinha sido garantida há algumas jornadas — os protestantes impediram o Celtic de chegar ao 10.º título consecutivo. A festa dos adeptos, este sábado, foi pautada por excessos.

Apesar dos apelos do Rangers e da polícia para que se evitassem ajuntamentos, em virtude das restrições impostas no âmbito da pandemia da Covid-19, os adeptos conglomeraram-se aos milhares, no centro de Glasgow, sem respeitar o distanciamento social e muitos sem máscara, e há registo de várias detenções durante a tarde.

Em declarações à imprensa escocesa, o superintendente chefe da divisão policial da área metropolitana de Glasgow, Mark Sutherland, reconheceu "a importância do futebol" na cidade. No entanto, lembrou que a pandemia da Covid-19 continua a ser uma realidade.

"Sob as restrições do novo coronavírus, as pessoas não deviam juntar-se por razão alguma. Ao longo do dia, vimos multidões a juntar-se e comportamento antissocial, incluindo o uso de artefactos pirotécnicos e consumo de álcool em público. Os nossos agentes estão a lidar com tais delitos onde possível e fizeram detenções", reportou.