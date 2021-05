Besiktas sagra-se campeão turco por um golo de diferença

O Besiktas sagrou-se campeão turco, este sábado, de forma inusitada. A equipa de Istambul garantiu o título por um golo de diferença.

À entrada para a 40.ª e última jornada, havia, além do Besiktas, outras duas equipas ainda com hipótese de serem campeãs: Galatasaray e Fenerbahçe. As três venceram os respetivos jogos.

O Besiktas derrotou o Goztepe por 2-1. O Galatasaray bateu o Yeni Malatyaspor por 3-1. O Fenerbahçe derrubou o Kayserispor por 2-1.

Estes resultados deixaram as três equipas em igualdade pontual, no topo da Superliga, com 84 pontos. No entanto, o primeiro critério de desempate na Turquia são os golos e, aí, era o Besiktas que tinha vantagem. As águias negras tinham diferença de 45 golos positivos, contra os 44 do Galatasaray e os 31 do Fenerbahçe, pelo que se sagraram campeões.