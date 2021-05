Abertas candidaturas para apoios de 10 milhões de euros a painéis solares na agricultura

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou, este sábado, a abertura das candidaturas ao aviso para a instalação de painéis fotovoltaicos em explorações agrícolas, com uma dotação de 10 milhões de euros.

De acordo com um comunicado do Ministério da Agricultura, o anúncio foi feito durante uma visita à Sociedade Agrícola Monte de São Bento, em Portel, distrito de Évora, que contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rui Martinho.

A dotação de 10 milhões de euros conta com um apoio que pode chegar até aos 70%. "Contempla uma discriminação positiva para territórios vulneráveis, zonas desfavorecidas de montanha e detentores do Estatuto de Agricultura Familiar", segundo o comunicado.

De acordo com a ministra, citada no texto, a medida é importante para "tornar o setor mais sustentável, mais inovador, mais rentável, sempre atento às questões éticas".

Os painéis fotovoltaicos permitem "aumentar a sustentabilidade ambiental e energética, ao ser possível produzir energia a partir de uma fonte renovável, contribuindo, consequentemente, para mais sustentabilidade socioeconómica e, ainda, para a viabilidade das explorações", segundo Maria do Céu Antunes.

O aviso anunciado este sábado integra a medida "Pequenos Investimentos na exploração agrícola", e contempla um apoio ao investimento que pode ir dos 700 aos 35 mil euros.