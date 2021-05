Jorge Jesus lamenta vantagem curta. "Temos jogadores que não sabem defender o resultado"

Jorge Jesus ficou contente com a vitória do Benfica sobre o Sporting, por 4-3, e com a exibição da primeira parte, no entanto, lamentou a falta de capacidade de alguns jogadores para proteger um resultado mais folgado.

O Benfica esteve a vencer por 3-0 e 4-1, mas acabou a sofrer para segurar os três pontos. Uma situação que o treinador das águias explicou, no final da partida da jornada 33 do cmapeonato, em declarações à BTV.

"O Benfica entrou muito forte, mas depois de fazer o 3-0 começou a acreditar que já não era preciso fechar espaços na perda da bola e sofremos o 3-1. O Sporting acreditou que podia entrar no jogo, mas logo na entrada da segunda parte fizemos o 4-1. Nós somos uma equipa que não sabe defender resultados. Ainda não consegui meter na cabeça de alguns jogadores como gerir um resultado com bola. Ainda temos jogadores que a ganhar 4-1 não sabem jogar para defender o resultado. São situações que tenho de ensinar. O Sporting acreditou sempre e, depois do 4-2, com o 4-3, as coisas tornaram-se mais complicadas, mas depois disso a haver um golo seria o 5-3 e não o 4-4", ressalvou.

Ainda assim, Jorge Jesus considera que o Benfica fez "uns primeiros 45 minutos espetaculares", com "grandes golos e grandes jogadas":

"Podíamos ter ganhado por mais, mas há que dar mérito à equipa com que jogámos e aos jogadores do Sporting. Parabéns a todos pelo jogo. Mais uma vitória que nos põe numa segunda volta muito forte. Este jogo foi um espetáculo que devia ter aqui 60 mil pessoas e ser ainda mais emocionante do que foi. Foram duas equipas que quiseram ganhar."