Pôr o pé em ramo verde (e branco)

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici debatem o que se passou na noite em que o Sporting se sagrou campeão e a quem cabem as responsabilidades operacionais e políticas.

A ameaça de multas nas praias e o progresso da vacinação em Portugal são também analisados neste Visto de Fora, que olha igualmente para os resultados da Cimeira Social da União Europeia, que decorreu no Porto.

No plano europeu, é ainda comentado o eventual segundo referendo à independência da Escócia e o fim do estado de emergência em Espanha, que deu origem também a celebrações pouco condizentes com o contexto pandémico.