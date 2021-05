​Bienal’21 Fotografia do Porto abre 19 exposições e chega a Lisboa

Temas como a emergência climática, ecofascismo, conflito, nacionalismo, populismo, cibersegurança, violência de género, violação de direitos indígenas, colonialismo, entre outros atravessam a segunda edição da Bienal’21 Fotografia do Porto que decorre até 27 de junho com entrada gratuita no Porto, mas também com uma extensão a Lisboa.



Em 19 exposições são apresentados trabalhos de 46 artistas nacionais e estrangeiros que trabalharam com as propostas de 15 curadores. Com o mote “O Que Acontece com o Mundo Acontece Connosco”, a Bienal’21 Fotografia do Porto conta, além das exposições físicas também com presença no espaço virtual.

Em espaços como o Centro Português de Fotografia, a Reitoria do Porto, a Estação de São Bento ou a Galeria dos Paços do Concelho são mostradas as 19 exposições, muitas delas inéditas e criadas de prepósito para a Bienal.