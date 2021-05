Sporting motivado para completar época sem derrotas, mas dérbi "é jogo de tripla"

Leonel Pontes considera que apesar do Sporting entrar no dérbi da Luz já campeão, e motivado para completar um campeonato sem derrotas, o jogo com o Benfica é de "tripla".

"É um jogo muito difícil, sem favoritos", destaca, em entrevista à Renascença, observando que o Benfica, tal como os leões, tem estado em bom plano.

O antigo treinador do Sporting reconhece, por outro lado, que os jogadores de Rúben Amorim, por já terem o principal objetivo da época alcançado, terão "mais tranquilidade nas decisões do jogo".

João Pereira pronto para a ação

Pedro Porro falha o dérbi, devido a lesão, e deverá ser João Pereira a ocupar o lugar do espanhol no 11 inciial.

Leonel Pontes diz que o antigo internacional português não oferece o mesmo que Porro a nível ofensivo, mas defensivamente, sublinha, “é um jogador muito rigoroso, muito competitivo”.

“De certeza que vai sonhar toda a semana com este jogo, porque já foi jogador do Benfica. (…) [Sporting] não vai deixar de ser uma equipa forte e competitiva”, acredita.

Leonel Pontes foi treinador da equipa sub-23 do Sporting na temporada passada e assumiu o comando interino da equipa principal em quatro jogos.

O Benfica-Sporting, a contar para a penúltima jornada da I Liga, realiza-se no sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.