Rúben Amorim já esqueceu a festa do título e pensa em futuras conquistas no Sporting

"Quando se ganha é mais fácil recuperar. O ambiente está bom, gostei da forma como voltaram, sem grande euforia, mas muito contentes. Trabalhámos muito bem, bem preparados, é jogo importante, eles sabem disso e foi fácil voltar a ter o foco no jogo. É importante finalizar bem. Todos querem jogar e isso ficou demonstrado nesta semana", explica.

Depois das celebrações efusivas pela cidade de Lisboa, Rúben Amorim diz que não foi difícil voltar a focar os jogadores no próximo jogo.

"É sempre um dérbi, é importante para os adeptos, Benfica ainda está na luta por um lugar, mas temos coisas para andar para a frente. Temos de ver soluções, preparar o próximo ano, não perder esta época, mas preparar já o futuro. São recordes que são bons. Garantimos um título que ninguém pensava, só aí já entramos na história do Sporting. Preparar o futuro não impede isso, porque confiámos nos jogadores, mas parece-me melhor para o clube ser competitivo vários anos, vamos aproveitar os minutos todos. Temos de afastar os egos", continua.

O técnico reconhece que ao rodar a equipa pode arriscar o recorde de campeão sem derrotas, mas acredita que é mais importante para o clube preparar o futuro do que esse registo invencível.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, já esqueceu o título de campeão nacional e pensa no futuro do clube leonino. Para isso, o treinador admite que vai querer ver outros jogadores num dérbi contra o Benfica em que não perde ambição de vencer na Luz.

Sporting entra como campeão no jogo com o Benfica,(...)

Favoritismo dividido, vingança a ser feita

Rúben Amorim não sabe quem é a equipa favorita a vencer o dérbi, mas recusa a ideia que o Benfica está mais pressionado do que o Sporting, porque ainda luta pelo segundo lugar: "Favorito não sei, é sempre dividido. O campeão tem sempre muita pressão, não quero jogadores do Sporting com menos pressão", atira.

Nesse sentido, o técnico recorda o dérbi da última jornada da última temporada. O Sporting precisava do empate para ficar em terceiro lugar o Benfica já tinha o segundo posto assegurado. Carlos Vinícius deu a vitória às águias aos 88 minutos de jogo.

"Todos os jogos são importantes, tem menos pressão em termos de resultado e isso faz diferença, mas o Sporting tem de entrar sempre para vencer. No ano passado estavamos nós a lutar por um objetivo e o Benfica não e houve um golo aos 88 e foi muito celebrado também. Agora queremos vingar isso", atira.

Campeão sem tinta

O Sporting não vai à Luz para celebrar e os jogadores não vão pintar o cabelo, como é habitual num campeão nacional: "Não vamos obviamente para casa de outro clube pintar o cabelo. Ainda temos mais um jogo em casa, não vamos para lá festejar nada, vamos para ganhar mais um jogo. Vamos para jogar a sério e para ver coisas, não é inventar e desvalorizar o jogo".

Amorim foi campeão nacional como jogador no Benfica e agora enquanto treinador no Sporting. O jovem treinador não compara títulos e clubes, mas explica a diferença na responsabilidade.

"Como treinador tem um sabor diferente, como treinador há uma responsabilidade diferente, este t´tiulo por ser o treinador e o primeiro, com 19 anos de diferença foi realmente um título com muito significado. Mas não há comparação, era jogador, não comparo os dois clubes", termina.

O Sporting joga no Estádio da Luz com o Benfica neste sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.