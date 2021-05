"Faz sentido Nuno Mendes ficar mais uma época no Sporting"

Leonel Pontes defende que Nuno Mendes deveria continuar no Sporting, na próxima temporada. O lateral-esquerdo, de 18 anos, tem o Manchester City no seu encalço, mas, na opinião do antigo treinador dos leões, "faz sentido ele ficar mais uma época" em Alvalade.

"Há dois fatores importantes [quando um atleta sai de um clube ainda tão jovem]: o clube para onde vai e a maturidade do jogador", pesa Leonel Pontes. O técnico considera que, no caso, Nuno Mendes, apesar da tenra idade, é um futebolista maduro, porque "apresenta um nível elevadíssimo".

Já internacional A, Nuno Mendes tem contrato com o Sporting até 2025, com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Esta época, tem 34 jogos realizados pelo clube. O jornal "A Bola" recupera, esta sexta-feira, o interesse do Manchester City, que estará a preparar proposta pelo lateral.

O caso de Jovane Cabral

Na sua passagem pelo Sporting, Leonel Pontes também treinou Jovane Cabral, inclusivamente na primeira equipa, e considera que o caso do extremo, de 22 anos, é diferente do de Nuno Mendes.

Jovane não tem sido utilizado com regularidade, apesar de ter sido "muito decisivo" em alguns jogos, observa o treinador.

Leonel Pontes considera que o próximo passo de Jovane depende da expetativa do jogador: “Se ele quiser estabilidade, continuidade na sua profissão dentro da instituição e ganhar estatuto, vai querer ficar. Se quiser jogar mais e achar que há outros sítios para poder ser titular indiscutível, vai ter de sair”, avalia.

Jovane tem contrato até 2023, cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e tem sido associado a interesse de clubes europeus, nomeadamente, de emblemas franceses.

Foi utilizado em 26 jogos por Rúben Amorim e marcou oito golos.