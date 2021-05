Torre dos Clérigos reabre ao público no Dia da Família

A Torre dos Clérigos abre as portas ao público no sábado, Dia Internacional da Família, depois de "alguns meses com a sua operação suspensa pela pandemia e por obras de melhoramentos de alguns dos espaços de circulação dos visitantes", anuncia em comunicado o diretor executivo do monumento da cidade do Porto.

Para assinalar esta reabertura, durante este fim de semana, 15 e 16 de maio, "vai ser possível adquirir os bilhetes de entrada para o monumento com preços especiais: na compra de dois bilhetes, o visitante paga apenas um".

Durante a manhã, o conhecido "palhaço Pico" vai apresentar a personagem do "Inspetor Desconfinamento", "para interagir com as famílias, de forma animada, proporcionando momentos de recordação, sempre com muita segurança", explica o Padre Manuel Fernando, presidente da Irmandade dos Clérigos.

Às 16h00, serão tocados os 49 sinos do carrilhão dos Clérigos. Ana Elias é a carrilhanista convidada para interpretar várias músicas, "das quais se destacam a 'Prelúdio 5' de Mathias Vanden Gheym e o 'Porto Sentido' de Rui Veloso".