Zaidu falha último treino antes do Rio Ave-FC Porto

Zaidu está a contas com um desconforto muscular no adutor direito e está em dúvida para o jogo do FC Porto em Vila do Conde, no sábado, com o Rio Ave.

O lateral-esquerdo nigeriano limitou-se a fazer tratamento e ginásio e não treinou com a restante equipa. Corona também fez apenas tratamento.

Sérgio Conceição, que não fez a antevisão ao jogo, orientou o último treino antes do jogo de sábado, com o Rio Ave. Em caso de vitória, os dragões asseguram o segundo lugar da classificação e o acesso direto à Liga dos Campeões.