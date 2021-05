Eustáquio troca Paços de Ferreira pelo FC Porto

Com formação no Nazarenos, União de Leiria e Torreense, Eustáquio começou a carreira sénior no Campeonato de Portugal, antes de se mudar para o Leixões, em 2017/18. Ficou meia época no Estádio do Mar antes de se transferir para o Chaves.

Eustáquio é uma das grandes figuras do Paços de Ferreira, que termina a época em quinto lugar da tabela. O médio apontou dois golos em 33 jogos, curiosamente um deles contra o FC Porto, na Mata Real na primeira volta.

O médio de 24 anos está na órbita de interesse dos dragões desde janeiro e reforça os portistas no final da época, para além de Bruno Costa, também médio dos pacenses, já garantido pelo FC Porto para a próxima temporada .

Em 2019, Eustáquio assinou pelo Cruz Azul, do México, mas uma grave lesão no joelho limitou as oportunidades, tendo feito apenas dois jogos.

O Paços de Ferreira contratou Eustáquio em definitivo em janeiro, depois de um ano de empréstimo por parte do Cruz Azul. Metade do valor da transferência de Eustáquio irá para o Desportivo de Chaves, que ainda retém 50% do seu passe.

Stephen Eustáquio foi internacional sub-21 português, mas optou por representar a seleção do Canadá, onde nasceu.