Bruno Costa regressa ao FC Porto neste verão

Bruno Costa vai regressar ao FC Porto na próxima temporada, noticiou a imprensa nacional e confirmou Bola Branca.

O médio de 24 anos vai terminar contrato com o Portimonense, com quem assinou por uma temporada e meia em janeiro de 2020 e vai regressar ao Estádio do Dragão, depois de uma temporada em grande nível no Paços de Ferreira.

Bruno Costa fez 17 jogos em meia época pelo Portimonense, na última temporada, e foi cedido ao Paços de Ferreira nesta temporada, onde foi praticamente sempre titular nas opções de Pepa, formando trio de meio-campo com Luiz Carlos e Stephen Eustáquio.

O internacional sub-20 é o quinto jogador com mais minutos da temporada nos pacenses, que já garantiram o quinto lugar da tabela, com quatro golos apontados num total de 31 jogos disputados.

Bruno Costa fez praticamente toda a formação no FC Porto. Arrancou a carreira no Feirense e mudou-se para o Olival em 2009, ainda nos sub-13. Estreou-se na equipa principal em 2017/18, na Liga dos Campeões, na segunda mão dos oitavos de final contra o Liverpool, em Anfield.

No total, Bruno Costa 13 jogos pela equipa principal dos dragões, sem ter marcado qualquer golo e prepara-se para ser um dos reforços da equipa principal dos dragões para a próxima época.