Rui Rio diz que PS corre no Porto "com a equipa de reservas" para mascarar apoio a Moreira

Rui Rio acusa o PS de ir às eleições autárquicas no Porto apenas para fazer figura de corpo presente, para mascarar o apoio a Rui Moreira.

Na apresentação da candidatura do PSD à Câmara Municipal do Porto, esta sexta-feira, o líder social-democrata declarou que "o PS desistiu de ganhar o Porto" e "vai fazer apenas figura de corpo presente", porque, "na prática", António Costa apoia o atual líder da autarquia, Rui Moreira.

"O principal objetivo de António Costa não é ganhar o Porto: é dificultar ao máximo uma possível vitória do PSD aqui no Porto. Era mais transparente que o PS resolvesse frontalmente dar o seu apoio [a Rui Moreira], tal como já outros partidos o fizeram, do que esconder-se atrás de uma candidatura fraca, como se dizia antigamente quando eu era miúdo, a jogar com a equipa de reservas. Mas é assim porque falta coragem e falta frontalidade ao PS", sustentou o diretor-geral do PSD.

Importa referir que ainda não há candidato oficial do PS ao Porto. A imprensa tem apontado Manuel Pizarro, líder da Federação do PS Porto, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto socialista, e Tiago Barbosa Ribeiro, deputado e líder da concelhia do PS Porto, como hipóteses.