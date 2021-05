Viagens não essenciais para o Reino Unido permitidas a partir de segunda-feira

As viagens não essenciais de e para o Reino Unido vão ser permitidas a partir das 00h00 de segunda-feira, bastando apresentar um teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores, anunciou fonte governamental.

A decisão governamental será tomada esta sexta-feira, disse à Lusa fonte do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Segundo essa decisão, que entrará em vigor a partir das 00h00 do dia 17 de maio, o Reino Unido será incluído na "lista de países cuja situação epidemiológica permite que se realizem quaisquer viagens, sob reserva da apresentação de teste PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores à data do voo".

Entretanto, um comunicado em inglês do Turismo de Portugal refere-se à decisão que vai ser tomada hoje pelo Governo, acrescentando que com capacidade aérea de, “pelo menos”, 21 aeroportos “reforçada pela elevada procura deste mercado, as opções são amplas para os turistas britânicos visitarem Portugal, a partir de qualquer ponto”.