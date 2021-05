Turismo do Porto acredita que vai ser possível alguns adeptos pernoitarem na cidade após Champions

O presidente do Turismo do Porto e Norte acredita que estão criadas as condições para que adeptos britânicos que vão chegar ao Porto para assistir à final da Liga dos Campeões possam pernoitar na cidade.

No final do Conselho de Ministros, o Governo anunciava que os adeptos britânicos seriam sempre acompanhados e teriam de abandonar a cidade no final do jogo.

Há, no entanto, uma novidade: Ficou a saber-se que as viagens não essenciais de e para o Reino Unido são permitidas a partir de segunda-feira.

Luís Pedro Martins acredita que parte dos adeptos será autorizada a permanecer. “Este anúncio do Governo a dar esta abertura de Portugal a este mercado faz-nos acreditar que terão havido outras alterações em relação a estes adeptos que vêm para o Porto. Poderão ainda ficar circunscritos a essa bolha apenas claques, mas, depois, um número importantíssimo de adeptos tem essa possibilidade de pernoitar e contribuir para a economia local”, disse.

Luís Pedro Martins lembra que as viagens de e para o Reino Unido obrigam à apresentação de um teste negativo à Covid-19, pelo que o risco é reduzido.

“Estamos a falar de passageiros que embarquem com teste negativo. Partindo dessa segurança, estamos quase a anular qualquer possibilidade de ter um impacto derivado deste evento”, acrescentou.

Luis Pedro Martins, do Turismo do Porto e Norte, espera “entre 12 e 20 mil pessoas”.

“O impacto em termos de retorno de comunicação e promoção é imenso e não conseguimos calcular, mas garantidamente uns largos milhares de euros, o impacto direto na hotelaria e restauração não temos certezas, mas poder receber milhares de turistas será, sem dúvida, muito significativo”, referiu.