R sobe em novo dia sem mortos por Covid e mais 450 infetados

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 450 infetados com Covid-19, mas nenhuma morte devido à doença. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que o valor do R subiu para 0,95, quer a nível nacional, quer no continente. Apesar desta subida, o país mantém-se na zona verde da matriz de risco da pandemia.

O número de casos ativos subiu e voltou a estar acima dos 22 mil casos (22.095, mais 126 do que ontem). Já o número de internados regista uma descida para 236, menos oito do que ontem, dos quais 72 estão em cuidados intensivos (mais dois do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 841.379 casos da doença, dos quais 16.999 morreram e 802.285 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, foram administradas até ao momento 4.172.805 doses da vacina.