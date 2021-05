​Melo Gomes: Reforma não responde aos problemas das Forças Armadas e falta debate

O almirante Melo Gomes, antigo Chefe do Estado Maior da Armada, muito próximo de Ramalho Eanes, explica que a reforma que está desenhada não dá resposta - nem aborda sequer - as prioridades das Forças Armadas.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que a reforma da Lei das Forças Armadas, que está no Parlamento, tem sido alvo de um amplo debate, mas Melo Gomes, um dos signatários de uma carta de protesto, discorda.

“Um debate deste tipo não existiu. Houve debate certamente, como diz e muito bem o Presidente e comandante supremo das Forças Armadas, no âmbito do Conselho Superior de Defesa Nacional e no âmbito do Conselho de Estado. Agora, a nossa visão é diferente, é um debate alargado com a sociedade civil, com os institutos políticos, com o melhor saber que existe no âmbito militar”, afirma o antigo chefe de estado maior da Armada.

O almirante Melo Gomes diz que o grupo de signatários da carta, entre os quais está o antigo Presidente Ramalho Eanes, defende “que é preciso ponderar as coisas devidamente”.

“Os problemas que existem nas Forças Armadas não são, prioritariamente, aqueles que esta reforma, aparentemente, quer resolver. Os problemas que existem nas Forças Armadas são a não coincidência dos recursos disponibilizados com os objetivos que o poder político define”, sublinha o oficial nestas declarações à Renascença.