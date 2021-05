Detido homem que fingia ser polícia para passar à frente na fila de uma loja

A PSP de Sintra deteve um homem de 20 anos por usurpação de funções. O homem fingiu ser polícia para gozar de prioridade numa fila de uma loja.

"O polícia que se encontrava no estabelecimento comercial observou o suspeito a passar à frente na fila de acesso ao referido estabelecimento, mostrando ao segurança uma suposta carteira profissional que o identificaria como polícia. Por achar suspeita a postura do cidadão, interpelou-o solicitando-lhe que demonstrasse a sua condição de polícia, sendo que, após diversas insistências para o fazer, o suspeito acabou por mostrar a suposta carteira profissional, confirmando tratar-se de uma usurpação de funções", lê-se no comunicado da PSP.

A nota acrescenta que o detido é operado de máquinas e que não tem qualquer ligação à PSP. Ao ser revistado foi também encontrado na posse não só da documentação falsa, mas também de um crachá, algemas e um bastão extensível.

O suspeito já compareceu a tribunal para primeiro interrogatório por suspeita de crime contra a autoridade pública.