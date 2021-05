​Covid-19 por concelho: Saiba que municípios estão em risco de recuar no desconfinamento

Veja também:

Há cinco concelhos em Portugal continental com mais de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, indica o boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Os municípios no “vermelho” são Arganil, com 826 infeções por 100 mil habitantes, Lamego (261), Castelo de Paiva 298, Montalegre (289) e Odemira (271). Consulte aqui a lista completa, em formato PDF.

Arganil e Lamego recuaram no desconfinamento, anunciou na quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Castelo de Paiva, Montalegre e Odemira deverão seguir o mesmo caminho na próxima semana ou ser alvo de restrições específicas.

Os 240 casos de Covid por 100 mil habitantes é o valor definido pelo Governo para os concelhos fazerem marcha-atrás no plano de desconfinamento em Portugal continental.

Na região autónoma dos Açores, o concelho de Lajes das Flores tem 410 casos de Covid por 100 mil habitantes, Nordeste 329 e Ribeira Grande 375.

Em situação de vigilância, entre 120 e 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias estão: Albufeira (152), Alvaiázere (152), Fafe (131), Golegã (206), Lagoa (129), Melgaço (124), Oliveira do Hospital (229), Resende (158), Torres Vedras (127), Vale de Cambra (141) e Vila Nova de Poiares (144).

Nas regiões autónomas há três concelhos na faixa entre os 120 e os 240 casos: Funchal (124), Ponta do Sol (128) e Vila Franca do Campo (145).

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 450 infetados com Covid-19, mas nenhuma morte devido à doença. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que o valor do R subiu para 0,95, quer a nível nacional, quer no continente. Apesar desta subida, o país mantém-se na zona verde da matriz de risco da pandemia.



