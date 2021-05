​Covid-19 por concelho: Saiba que municípios estão em risco de recuar no desconfinamento

Os municípios no “vermelho” são Arganil, com 826 infeções por 100 mil habitantes, Lamego (261), Castelo de Paiva 298, Montalegre (289) e Odemira (271). Consulte aqui a lista completa, em formato PDF.



Arganil é o único concelho do país em risco elevado de contágio, por ter uma incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Arganil e Lamego recuaram no desconfinamento, anunciou na quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Castelo de Paiva, Montalegre e Odemira deverão seguir o mesmo caminho na próxima semana ou ser alvo de restrições específicas.

Os 240 casos de Covid por 100 mil habitantes é o valor definido pelo Governo para os concelhos fazerem marcha-atrás no plano de desconfinamento em Portugal continental.

Na região autónoma dos Açores, o concelho de Lajes das Flores tem 410 casos de Covid por 100 mil habitantes, Nordeste 329 e Ribeira Grande 375.



Portugal tem esta sexta-feira 22 concelhos com incidência do novo coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos 14 em relação ao boletim anterior divulgado na última sexta-feira



Em situação de vigilância, entre 120 e 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias estão: Albufeira (152), Alvaiázere (152), Fafe (131), Golegã (206), Lagoa (129), Melgaço (124), Oliveira do Hospital (229), Resende (158), Torres Vedras (127), Vale de Cambra (141) e Vila Nova de Poiares (144).

Nas regiões autónomas há três concelhos na faixa entre os 120 e os 240 casos: Funchal (124), Ponta do Sol (128) e Vila Franca do Campo (145).

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 450 infetados com Covid-19, mas nenhuma morte devido à doença. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que o valor do R subiu para 0,95, quer a nível nacional, quer no continente. Apesar desta subida, o país mantém-se na zona verde da matriz de risco da pandemia.







Covid-19 por regiões