Covid-19. Identificados nove casos da estirpe indiana, mas sem transmissão comunitária

Portugal regista nove casos da variante do novo coronavírus associada à Índia, no entanto, a Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) consideram não existir transmissão comunitária dessa estirpe.

“Até 12 de maio [quarta-feira], foram identificados nove casos da variante B.1.617 (associada à Índia), sete casos da linhagem B.1.617.1 e dois casos da linhagem B.1.617.2. Não parece existir transmissão comunitária desta variante”, indica o relatório das “linhas vermelhas” da pandemia da Covid-19.

DGS e INSA também revelaram que a estirpe do Reino Unido é responsável por 91,2% dos casos de Covid-19 em Portugal. Também confirmaram a transmissão comunitária das variantes associadas à África do Sul (88 casos identificados) e a Manaus, no Brasil, (114).

O sétimo relatório de monitorização das "linhas vermelhas" da pandemia adianta ainda que o número de novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 50 novas infeções, com “tendência ligeiramente decrescente a nível nacional”. O índice de transmissibilidade (Rt) situou-se nos 0,95 a nível nacional.

O relatório indica também que, na última semana, registou-se um decréscimo do número de testes para deteção do novo coronavírus, com um total de 262.542 despistes. Representa menos 60.296 do que os 322.838 testes realizados nos sete dias anteriores.



Também na última semana, 97% dos casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas após a notificação e foram rastreados e isolados 76% dos seus contactos.

“A análise global dos diversos indicadores sugere uma situação epidemiológica com transmissão comunitária de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde”, concluem a DGS e o INSA.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 841.379 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.