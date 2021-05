OMS pede a países ricos para não vacinarem jovens e doarem vacinas ao Covax

Veja também:



A Organização Mundial da Saúde (OMS) apela aos países que estão a vacinar jovens contra a covid-19 para cederem estas vacinas ao mecanismo Covax, permitindo imunizar os grupos de risco em países menos desenvolvidos.

"Em alguns países ricos, que compraram a maioria das vacinas disponíveis, os grupos de menor risco estão a ser vacinados. Eu entendo que esses países querem vacinar as suas crianças e os seus adolescentes, porém, encorajo estes países a reconsiderarem esta decisão e a doarem as suas vacinas ao Covax", afirmou o diretor-geral da OMS, sem referir qualquer país em específico.

Esta semana, a Food and Drug Administration (FDA), que regula o setor farmacêutico nos Estados Unidos, anunciou que as crianças entre os 12 e os 15 anos já podem receber a vacina contra o SARS-CoV-2 da Pfizer, o que vai permitir a vacinação de milhares de estudantes antes do início do próximo ano letivo.

Também a Alemanha pretende vacinar todos os adolescentes maiores de 12 anos até ao fim de agosto, embora dependa da "luz verde" da Agência Europeia do Medicamento (EMA) para essa faixa etária, enquanto a França e o Canadá já receberam o acordo dos respetivos reguladores para a utilização da vacina em jovens entre os 12 e os 15 anos.