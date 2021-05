Levantamento de patentes pode levar farmacêuticas "ao segredo". Seria "recuar anos" no conhecimento científico

Além de considerar que a discussão do levantamento de patentes é prematura e não vai ajudar a combater no imediato a escassez de vacinas, Anabela Carvalho considera também que esse não devia ser o caminho em qualquer circunstância. O caminho, para a especialista, deve ser a negociação de licenças voluntárias entre os Estados e as farmacêuticas, para aumentar realmente a produção industrial.

Até porque o levantamento das patentes pode não ser suficiente para que outra unidade industrial consiga reproduzir as vacinas.

Para explicar, Anabela dá o exemplo do pastel de Belém, que compra sempre que vai a Lisboa.

"Ele tem 'trade secret', não é? Não sabemos os detalhes todos da receita". No entanto, mesmo que a fábrica dos pastéis de Belém decidisse revelar a receita, seria difícil reproduzir exatamente o produto.

No caso de um pastel de Belém, a patente teria "aquilo a que chamamos a receita, uma instrução genérica em que nos diria, como é que faríamos massa folhada e o creme". O que é que não teria? "Alguns truques que fazem com que nenhum de nós seja capaz de fazer exatamente aquela massa folhada, exatamente aquele creme do pastel de Belém".

"Não sabemos os detalhes todos da receita. Eu nunca conto todos os detalhes, porque nem sou capaz. É um papel", sublinha.

Anabela acrescenta que, no caso de uma patente de um produto farmacêutico ou de um produto químico, é igual.

"A primeira vez que escrevemos uma patente, se calhar nem sabemos todos os detalhes. As coisas vão evoluindo. Por isso há detalhes que, se calhar, não estão lá e nem é por maldade", afirma a especialista.

"Lembra-se que temos de ter novidade, então estou com tanta pressão para depositar o pedido, que dou os detalhes que sei naquela altura. Normalmente são os mais relevantes, são suficientes para alguém reproduzir. Eu posso não ter lá o meu 'best mode'. E o 'best mode' pode fazer toda a diferença", considera.

Por isso, a agente de propriedade industrial prefere o caminho da diplomacia. "Eu acho que se não for voluntário, podemos estar a perder algo mais".

"Com um acordo teríamos uma qualidade muito mais rápida em menos tempo, porque qual é o objetivo aqui? Parece-me que é conseguirmos vacinar um maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo. E isso, sinceramente, eu só acho que se faz cooperando".

Que patentes vão ser levantadas? Só a das vacinas ou outras patentes por trás?

Por outro lado, levantar a patente da vacina pode significar ter de levantar outras patentes anteriores.

"A patente do RNA tem muita tecnologia por trás. A primeira coisa que eu me pergunto é: quais vão ser as patentes que vão ser levantadas? Esta vacina ou alguma outra por trás, de um reagente, de um reator, também essas vão ser levantadas?", questiona.

Anabela explica que num sistema produtivo, "se eu tiver uma patente de um reagente que posso fazer com que não consigamos chegar ao produto da reação". Por isso, levantar a patente da vacina poderá não chegar.

Caso fosse levantada a patente, podia-se fabricar logo mais vacinas?

Mesmo com os direitos de patente suspensos, os fabricantes não podem passar à frente a fase de ensaios clínicos para fazer aprovar o seu produto.

O que significa que a farmacêutica que produzir o "genérico" das vacinas já existentes terá de passar pela fase dos de testes farmacológicos e toxicológicos, dos ensaios pré-clínicos e clínicos - ou seja, demorará, pelo menos, cerca de um ano a conseguir aprovar a nova vacina, se o fizerem no mesmo tempo recorde que as vacinas existentes.