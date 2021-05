Emissões de gases atuais podem colocar em risco um terço da produção alimentar mundial

O estudo, publicado na revista científica "One Earth", dedicou-se a analisar quais as regiões do planeta que seriam mais afetadas e quais os maiores riscos a que estariam sujeitas caso o aquecimento global continuasse a crescer ao ritmo atual.

Um terço da produção mundial de alimentos pode estar em risco até final do século, caso se mantenham as atuais emissões de gases com efeito de estufa, alerta um estudo de uma universidade finlandesa, divulgado esta sexta-feira.

De acordo com os resultados agora divulgados, as alterações climáticas com impacto na pluviosidade e na aridez do solo são "especialmente ameaçadoras para a produção de alimentos no sul e sudeste da Ásia, bem como na região do Sahel" (faixa que atravessa o continente africano).

Os resultados mostram ainda que a ameaça das alterações climáticas afeta os países e os continentes de maneiras diferentes. Em 52 dos 177 países analisados no estudo, toda a produção de alimentos permaneceria no espaço climático seguro no futuro, incluindo a maioria dos países europeus.

Por outro lado, países considerados já vulneráveis como o Benim, o Camboja, o Gana, a Guiné-Bissau e o Suriname seriam "duramente atingidos" se nenhuma mudança fosse feita. O estudo chegou à conclusão que "até 95% da sua produção atual de alimentos ficaria fora do espaço climático seguro".

A investigação alerta ainda que estes países têm "significativamente menos capacidade de se adaptar às mudanças provocadas pelas alterações climáticas quando comparadas aos países ocidentais ricos".