Giro. Caleb Ewan vence sétima etapa ao "sprint", Attila Valter segue líder

O australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) venceu esta tarde pela segunda vez na Volta a Itália em bicicleta, ao triunfar ao sprint na sétima etapa, com o húngaro Attila Valter (Groupama-FDJ) a segurar a liderança da geral.

Ewan, que já tinha vencido na quinta tirada, cumpriu os 181 quilómetros entre Notaresco e Termoli em 4.42.12 horas, batendo sobre a meta o italiano Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), segundo, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix), terceiro.

Nas contas da geral, Attila Valter segurou a camisola rosa, dado que a etapa não trouxe alterações nos primeiros postos da geral, continuando a ter no belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), segundo a 11, e o colombiano Egan Bernal (INEOS), terceiro a 16, os principais perseguidores.

No sábado, a oitava etapa liga Foggia a Guardia Sanframondi em 170 quilómetros, com duas contagens de montanha, uma de segunda categoria e depois uma de quarta, esta já a coincidir com a meta.