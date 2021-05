Muito do bom nome de Portugal no mundo vem das Forças Armadas

O comentador d’As Três da Manhã considera que o ato “impressionante” e concorda com os signatários quando defendem um debate alargado.

“A discussão nunca foi pública”, lamenta Henrique Monteiro, considerando que “pelo menos aos institutos que se relacionam com a defesa, a segurança e as relações externas” deveriam ter participado nesse debate.

Henrique Monteiro salienta ainda que “muito do bom nome de Portugal no mundo vem as Forças Armadas, que são forças de paz. Em todo o lado os militares portugueses são bem-vindos”.

Em seu entender, Marcelo Rebelo de Sousa deveria pronunciar-se sobre o assunto, “porque é o comandante supremo das Forças Armadas”.