Treinador do Rio Ave não esperava estar numa situação tão difícil na I Liga

O treinador do Rio Ave reconhece que quando assumiu o clube, no final de janeiro, não vislumbrava a possibilidade de a duas jornadas do final da época ainda não ter permanência garantida.

"Estamos, infelizmente, no mesmo ponto em que o Rio Ave estava quando cheguei. Não estava à espera de estar nesta posição, embora soubesse que o campeonato seria para disputar até ao fim. Mas sempre acreditei que já teríamos a nossa situação resolvida", diz Miguel Cardoso, em conferência de imprensa.

O Rio Ave recebe o FC Porto, este sábado, para a penúltima jornada e na última ronda defronta o Nacional, na Madeira. Dois jogos que a equipa vai encarar "com grande ambição" e com a crença de que o clube vai garantir o objetivo: "aquilo em que continuo a acreditar é vamos ficar na I Liga".

"O caminho tem sido difícil, sabemos o que temos pela frente, mas estamos unidos, estamos juntos e preparados para o que temos pela frente", acrescenta.

Sobre o jogo com o FC Porto, Miguel Cardoso diz esperar um "adversário no limite das suas capacidades". Os dragões está no 2.º lugar, com quatro pontos de vantagem sobre o Benfica, e procuram preservar, em definitivo, essa posição, que dá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Rio Ave-FC Porto, a contar para 33.ª jornada I Liga, está marcado para as 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.