Sindicato elege Gui Ramos como melhor jovem de abril

Gui Ramos foi eleito o melhor jovem da II Liga no mês de abril, pelo Sindicato dos jogadores.

O central do Feirense, que no período em causa fez quatro jogos e marcou um golo, reuniu 17,06% dos votos. Ficou à frente de Rodrigo Conceição (FC Porto B, com 13,26%) e de Kiki (Leixões, com 11,84%).

Gui Ramos, de 23 anos, tem 29 jogos e dois golos, esta época. A distinção do Sindicato resulta da ponderação da votação de antigos jogadores e das notas atribuídas pelos jornais desportivos em cada jogo.