Regresso dos adeptos não é um regresso. Ministra da Presidência diz que é "evento teste"

A ministra de Estado e da Presidência afirmou, na quinta-feira, que a presença de algum público nos jogos da última jornada da I Liga é um "evento teste" e não significa qualquer regresso dos adeptos aos estádios. Esta posição foi transmitida por Mariana Vieira da Silva em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, depois de confrontada com o facto de o primeiro-ministro, António Costa, ter garantido no mês passado que não haveria público nos estádios até ao final desta época futebolística. "Os últimos jogos da I Liga de Futebol são eventos teste para a [futura] presença de público nos estádios de futebol. Já antes tivemos, mas em jogos da seleção nacional", referiu. .

Mariana Vieira da Silva negou depois haver contradição com uma posição anterior do primeiro-ministro. "O que vai acontecer na última jornada do campeonato é um evento teste. Não podemos dizer que se trata de um regresso aos estádios. Não é nada mais do que isso. Este mesmo tipo de eventos teste ou piloto, com a presença de algum público, tem sido também feito na cultura. Não se trata de qualquer discriminação", disse.