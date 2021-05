Oliveirense vence Académico de Viseu e aquece luta pela manutenção

A Oliveirense recebeu e venceu o Académico de Viseu, esta sexta-feira, por 2-1, e aquece as contas pela manutenção.

Thalis abriu o marcador para a equipa de Oliveira de Azeméis aos 52 minutos de jogo. Anthony Carter igualou para a equipa de Viseu e a Oliveirense chegou à vitória aos 90 minutos, de penálti, novamente por Thalis.

Com este resultado, a Oliveirense passa de último lugar para o 15º, com 31 pontos, agora mais um do que o Varzim e dois do que o FC Porto B e Vilafranquense, que estão na zona de despromoção à condição.

O Académico de Viseu é 14º, com 33 pontos, e também ainda não tem a manutenção assegurada.