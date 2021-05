Governo não autoriza público nos estádios na penúltima jornada

Apesar das questões logísticas envolvidas, e o pouco tempo para colocar tudo a funcionar no terreno, algumas das equipas estavam já a preparar as respetivas estruturas para reabrirem as portas aos adeptos.

Depois do anúncio, na quarta-feira de manhã, que na última jornada seriam abertos os estádios a 10% da sua capacidade, a medida poderia também aplicar-se à penúltima jornada do campeonato.

Tal como a Renascença avançou , os clubes foram contactados, no sentido de se prepararem para abrir portas já este fim de semana. A Liga pretendia, encontrar uma solução equitativa, para que os 18 emblemas do campeonato tivessem direito a um jogo com adeptos.

Após o Conselho de Ministros de quinta-feira, Mariana Vieira da Silva esclareceu que "os últimos jogos da I Liga de Futebol são eventos teste para a [futura] presença de público nos estádios de futebol", referiu.

"O que vai acontecer na última jornada do campeonato é um evento teste. Não podemos dizer que se trata de um regresso aos estádios. Não é nada mais do que isso. Este mesmo tipo de eventos teste ou piloto, com a presença de algum público, tem sido também feito na cultura. Não se trata de qualquer discriminação", acrescentou a ministra de Estado e da Presidência.

Os adeptos têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspensa toda a prática de desporto em Portugal, incluindo o futebol profissional, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência.

Na Região Autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos do Santa Clara, com público, contudo tal não se repetia no continente, nem na Madeira. Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma por terra.

A 27 de fevereiro e 13 de março, o Santa Clara recebeu Paços de Ferreira e Portimonense, respetivamente, com adeptos nas bancadas, em virtude das medidas impostas nos Açores. Foi a primeira e última vez que se viu tal coisa em 2021. Quando o número de casos de Covid-19 no arquipélago voltou a crescer, o Estádio São Miguel voltou a estar fechado ao público.

A decisão surge depois da festa do campeonato do Sporting, quando dezenas de milhares de pessoas celebraram sem distanciamento, e muitas sem máscara, a conquista do Sporting, apesar do atual estado de calamidade. Milhares estiveram reunidos no exterior de Alvalade, com o estádio vazio durante o jogo com o Boavista.