Gil Vicente vence em Paços de Ferreira e confirma manutenção

O Gil Vicente venceu, esta sexta-feira, em casa do Paços de Ferreira por 2-0 e confirmou a manutenção na I Liga.

Lourency abriu o marcador aos 11 minutos de jogo, assistido por Pedro Marques, avançado emprestado pelo Sporting. Na segunda parte, foi o jovem ponta de lança que dilatou a vantagem, aos 52 minutos e fixou o resultado final.

Pepa rodou consideravelmente a equipa, depois de já ter matematicamente garantido o 5º lugar na tabela. Fracaro e Matchoi Djaló foram titulares pela primeira vez, assim como outros jogadores com menos minutos, como Uilton, João Amaral e Jorge Silva.

Com este resultado, o Gil Vicente confirma a manutenção e soma agora 39 pontos, no 10º lugar da tabela. O Paços de Ferreira continua no quinto posto, com os mesmos 50 pontos somados.