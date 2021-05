Daniel Ramos admite que continuar no Santa Clara "é uma possibilidade forte"

O treinador Daniel Ramos admite que é uma "possibilidade forte" continuar no comando técnico do Santa Clara na próxima época. O clube açoriano está no sétimo lugar apenas a dois pontos de um lugar europeu e, por esse mesmo motivo, Daniel Ramos só pensa nao próximo jogo.

"O assunto será discutido em breve. A possibilidade de continuar é uma possibilidade forte, mas nem quero falar muito sobre isso porque eu sinceramente só estou a pensar é no Belenenses", começou por afirmar.

O Belenenses SAD está com os mesmos pontos do que o Santa Clara, no 8º lugar. Daniel Ramos aponta à conquista dos três pontos no Jamor.

"O Santa Clara tem de ser competitivo. Vamos pensar muito no que devemos e podemos fazer no jogo. Estamos a prepará-lo da melhor forma, no sentido de chegarmos bem ao jogo, frescos, competentes, como temos vindo a demonstrar, com um objetivo importante que é procurarmos os três pontos", termina.