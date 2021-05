Avançado do Feirense estreia-se na convocatória da Nigéria

Abraham Marcus, avançado do Feirense, foi convocado pela primeira vez à seleção da Nigéria e pode somar as suas primeiras internacionalizações.

O extremo de 21 anos é uma das figuras da equipa de Santa Maria da Feira e o melhor marcador, com 11 golos apontados em 26 jogos disputados. Marcus chegou ao Feirense em 2018/19, tendo representado a equipa sub-23 durante duas épocas.

Marcus estreia-se nos convocados de Gernot Rohr para um amigável no próximo dia 4 de junho, diante dos Camarões, na Áustria.

O Feirense é quarto classificado da II Liga, com 58 pontos, a um do Arouca e a dois do Vizela, que ocupa lugar de subida direta à I Liga.