Sportinguista Coates e o benfiquista Darwin Nuñez nos pré-convocados do Uruguai

O sportinguista Sebastián Coates e o benfiquista Darwin Nuñez integraram hoje os pré-convocados da seleção uruguaia de futebol, com vista aos duelos diante de Paraguai e Venezuela, de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.

O defesa central do Sporting, que se sagrou campeão nacional na terça-feira, e o ponta de lança do Benfica integram a lista do selecionador Óscar Tabárez, que deixou de fora o avançado Edinson Cavani, do Manchester United, por estar castigado, mas, por outro lado, chamou Luis Suárez, do Atlético de Madrid.

A lista elaborada por Tabárez conta os experientes Diego Godín, capitão de equipa, Martín Cáceres, Cristhian Stuani e Fernando Muslera, que volta aos eleitos, após recuperado de uma lesão grave sofrida há quase um ano.

O Uruguai, atual quinto classificado da fase de apuramento sul-americana, enfrenta o Paraguai em 03 de junho, no Estádio Centenário, em Montevideu, e cinco dias depois mede forças com a Venezuela, no Estádio Olímpico, em Caracas.