Depois de perder a Liga dos Campeões, Fórmula 1 também não terá Grande Prémio na Turquia

A Fórmula 1 anunciou, em comunicado, que o Grande Prémio da Turquia, marcado para o fim de semana de 11 a 13 de junho não se vai realizar. Em causa estão as restrições de viagens no país devido à pandemia da Covid-19.

Tal como aconteceu com a final da Liga dos Campeões, que seria jogada a 29 de maio em Istambul, também a Fórmula 1 é afetada, duas semanas depois, e obriga a uma reestruturação no calendário já alterado desta temporada.

O Grande Prémio da França é adiantado e passa a ser realizado de 18 a 20 de junho e para manter o mesmo número de corridas, haverá um duplo GP na Áustria, a 27 de junho e a 4 de julho, como já estaria agendado.

Com quatro Grande Prémios disputados esta época, Lewis Hamilton, da Mercedes, lidera com 94 pontos, seguido de Max Verstappen, da Red Bull, com 80 pontos. O próximo GP disputa-se entre 20 e 23 de maio, no Mónaco.