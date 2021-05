Covid-19. MotoGP cancela corrida na Finlândia

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou, esta sexta-feira, o cancelamento do GP da Finlândia de MotoGP e a inclusão do GP da Estíria, na Áustria, no calendário.

A vaga no calendário é ocupada pelo GP da Estíria, que Miguel Oliveira venceu na temporada passada. A solução encontrada pela FIM, pela Dorna Sports, organizadora do MotoGP, e pela associação das equipas, a IRTA, foi, tal como aconteceu em 2020, concentrar a estrutura do MotoGP no Red Bull Ring, na Áustria, durante duas semanas.

O GP da Estíria fica marcada para 8 de agosto, uma semana antes do GP da Áustria.