Fitch. Portugal continua dois níveis acima de “lixo”

A agência de notação financeira Fitch manteve o “rating” de Portugal em BBB, nível de investimento, continuando o país com perspetiva estável.

De acordo com uma nota da agência norte-americana, o “rating”, dois níveis acima do “lixo”, resulta do equilíbrio entre as "forças institucionais, de fortes indicadores de governança e do rendimento 'per capita'" com os "altos níveis de dívida pública e fracas finanças externas".

Já a perspetiva estável afirmada pela agência reflete a visão da Fitch de que "depois do forte crescimento do ano passado, a dívida pública irá voltar a uma trajetória descendente, sustentadas em melhoradas perspetivas de crescimento, condições de financiamento favoráveis e o compromisso do Governo com a prudência orçamental".