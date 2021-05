Rui Costa vai poder estar no banco do Benfica no dérbi

O vice-presidente do Benfica Rui Costa vai poder estar no banco no dérbi frente ao Sporting, no sábado, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, após suspensão do castigo na sequência de uma providência cautelar

Odirigente ‘encarnado’ e antigo futebolista foi suspenso por 16 dias e punido com 1.020 euros de multa, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo, hoje, o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) dado provimento à providência cautelar apresentada, de acordo com a decisão a que a Lusa teve acesso.

Rui Costa foi expulso nos minutos finais do jogo entre Benfica e FC Porto, da 31.ª jornada, por, segundo o relatório do árbitro Artur Soares Dias, ter entrado “no terreno de jogo cerca de um metro protestando de braços abertos e de forma efusiva a decisão do árbitro”.

O vice-presidente do Benfica recorreu da decisão para o pleno do CD da FPF, que indeferiu esta contestação, tendo, posteriormente, avançado com um apelo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e uma providência cautelar para o TCAS.