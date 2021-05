Lucas Veríssimo na seleção. "Adaptou-se muito rápido ao Benfica"

Cléber Xavier, auxiliar técnico de Tite, justifica a convocatória à seleção do defesa-central Lucas Veríssimo com a rápida adaptação ao Benfica e as suas características.

"Adaptou-se muito rápido ao Benfica e no último mês tem jogado em funções de três centrais. É um jogador com técnica elevada, domina a posição, com características boas, dentro dos critérios que procuramos para a Seleção. Com o seu crescimento no Benfica decidimos trazê-lo para podermos ver de perto e poder-nos ajudar para estes jogos", disse.

O central de 25 anos chegou no mercado de janeiro às águias e assumiu a titularidade nas opções de Jorge Jesus, tendo somado um golo em 15 jogos disputados.

Lucas Veríssimo é uma das novidades na convocatória, chamado pela primeira vez por Tite.