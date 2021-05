Jesus gostaria de ver adeptos na final da Taça de Portugal

Jorge Jesus, treinador do Benfica, gostaria de ter adeptos nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra para a final da Taça de Portugal contra o Sporting de Braga. Em conferência de imprensa, o técnico diz que seria acabar em beleza a temporada com espectadores nas bancadas.

"Gostaria de ter, esperar não depende de mim, mas de quem manda. Era acabar em beleza com a final da Taça, nem que fosse com 10% dos espectadores, seria muito interessante. Todos temos falta disso, do calor dos adeptos. Muito mais num clube que tem a maioria dos adeptos do país para podermos partilhar com eles as tristezas e as alegrias", afirma.

O técnico recorda que a última jornada do campeonato vai ter adeptos e acredita que há condições para permitir alguns adeptos no estádio.

"Já há condições para isso acontecer. Se há condições para a última jornada do campeonato, mais cinco dias há uma final. Devia permitir-se dentro das condições que se tenha para dar essa segurança aos 5 ou 10% do estádio. Clubes têm condições para isso. É um caso a pensar por quem manda e tem de tomar decisões", atira.