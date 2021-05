Jesus e o Sporting. "Já fui campeão três vezes e nunca me fizeram uma guarda de honra"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, encara com normalidade o facto das águias não fazerem uma guarda de honra ao campeão Sporting, no dérbi de sábado. Em conferência de imprensa, o técnico recorda que não é tradição no futebol português. "É pela tradição do futebol português. Felizmente posso dizer que já venci três vezes e nunca me fizeram guarda de honra. É normal dar os parabéns, que é o que já fiz. O resto é o jogo e não mais do que isso", disse. De resto, já João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, tinha dito na quinta-feira a Bola Branca que não haverá qualquer receção especial ao campeão nacional no dérbi no Estádio da Luz. "Não há receção nenhuma especial, há respeito pelos clubes, é isso que o Benfica tem. Recebemos todos os clubes de maneira igual, sejam maiores ou mais pequenos. É isso que vamos fazer ao Sporting quando os formos receber no nosso estádio, com o mesmo respeito", afirmou.

Jorge Jesus diz que não ser a primeira equipa a vencer o Sporting no campeonato, ao cabo de 33 jornadas, não seria um fator de motivação acrescida. O objetivo é vencer apenas para conquistar os três pontos. "Gostava por ganhar o jogo, não é por essa causa. É em função da vitória, tem essa componente, mas não acresce muito mais. É para isso que trabalhamos, mas não é por aí que corremos, é pelos três pontos", afirmou.

Réstia de esperança pelo segundo lugar O treinador do Benfica fala num jogo de responsabilidade acrescida por ser um dérbi, "sempre apaixonante", mas com menos paixão devido à ausência de adeptos. "Dérbi é sempre um dérbi, sempre apaixonante. Não será tanto porque não há adeptos. é um dos fatores que tira quase a totalidade da paixão ao futebol. Vai ser um jogo emotivo, equilibrado, independentemente dos objetivos do Sporting e do Benfica. É um jogo com responsabilidade acrescida. Este clube joga sempre para ganhar, espero que seja um bom jogo", atira. As águias têm de vencer e esperar por um deslize do FC Porto em casa do Rio Ave para manterem a esperança da conquista do segundo lugar. Jesus diz que o calendário do Benfica é teoricamente mais complicado, mas mantém alguma esperança no segundo posto.