Não tem uma moeda no bolso e quer ajudar um sem abrigo? Há uma app que resolve o problema

A aplicação chama-se "Greater Change" e promete pode ser uma solução para conseguirmos ajudar mais e melhor os sem abrigo.

Como é que funciona? Os sem abrigo que quiserem aderir a este sistema recebem um cartão a fazer lembrar um bilhete de festival, com uma fita para pendurar ao pescoço e um código QR.

Quem quiser ajudar, e como cada vez mais as pessoas não andam com dinheiro no bolso, podemos digitalizar o código. Surge no ecrã a ficha relativa à pessoa que queremos ajudar com algumas indicações sobre a sua história. Pode-se escolher quanto se quer dar e até escolher para que finalidade queremos contribuir, por exemplo, pagar alimentação ou custos associados a regularizar documentos de identificação.

Na aplicação podemos até definir que queremos ajudar aquela pessoa com um determinado valor todos os meses…

A ideia está a ser desenvolvida e experimentada no Reino Unido, em Oxford, e conta com a ajuda de instituições que possam referenciar quem está a precisar de ajuda e garantir que facto aquelas pessoas estão atrapalhadas.