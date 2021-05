"Profunda tristeza". ​Ruy de Carvalho reage à morte de Maria João Abreu

Ruy de Carvalho trabalhou com Maria João Abreu em vários espetáculos. Contracenaram, por exemplo, na peça "As árvores morrem de pé", com encenação do Filipe la Féria no Teatro Politeama, em 2016/2017.

“Contracenei com ela e adorava contracenar com ela, porque era uma grande profissional. É com muita tristeza que me despeço”, sublinha o ator.

A notícia da morte de Maria João Abreu foi avançada esta quinta-feira pela SIC, estação onde trabalhava a atriz.

A conhecida atriz de teatro e telenovela não resistiu a dois aneurismas que sofreu no dia 30 de abril, durante as gravações da novela “A Serra”. Tinha 57 anos.