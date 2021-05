Morreu a atriz Maria João Abreu

À porta do hospital, juntaram-se amigos e familiares e as mensagens de apoio nas redes sociais sucedem-se. A atriz Joana Figueira garantia mesmo que Maria João Abreu estava a ser tratada pelo “melhor médico”.

De acordo com a imprensa de terça-feira, dia 11, a reação à nova medicação terá sido positiva e Maria João Abreu terá dado sinais de ligeira recuperação.

“Logo que a medicação que te tem mantido no coma comece a ser retirada, vai lá, amiga, vai a esse teu lado mais forte”, acrescentou a amiga no Facebook.

A atriz estava internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde foi sujeita a duas operações ao cérebro e induzida em coma.

Morreu Maria João Abreu, avançou esta quinta-feira a SIC. A conhecida atriz de teatro e telenovela não resistiu a dois aneurismas que sofreu no dia 30 de abril, durante as gravações da novela “A Serra”. Tinha 57 anos.

São algumas das peças de teatro que a atriz foi intercalando com os mais de 60 trabalhos na televisão, entre os quais

Em 2004, subiu ao palco do Politeama para protagonizar “A Rainha do Ferro Velho”, numa encenação de Filipe La Feria.

Em 1998 funda a produtora “Toca dos Raposos” com o marido José Raposo. A produtora foi responsável por sucessos como a revista “Ó Troilaré, Ó Troilará” ou o musical “Mulheres ao Poder”.

A partir daí, foram vários os palcos que pisou – Parque Mayer, Teatro Aberto, Maria Matos, Politeama, Trindade… – com diversas peças.

Foi em 1983 que Maria João Abreu subiu pela primeira vez ao palco como atriz profissional para participar no musical “Annie”, no Teatro Maria Matos. A peça foi dirigida por Armando Cortez.

Na sua vida pessoal, Maria João Abreu foi casada com José Raposo entre 1985 e 2008 e tem dois filhos deste casamento: um com 35 e outro com 28 anos.

Voltou a casar em 2012, com o músico João Soares.

Uns dias antes de acontecerem os aneurismas, Maria João Abreu queixava-se de enxaquecas, falhas de raciocínio e outros mal-estares, que comentava com os colegas. Mas a vida cheia que levava fê-la adiar a ida ao médico.

No dia 30 de abril, “ela tinha ido ao camarim fazer uma muda de roupa, sentiu-se mal e deu um grito”, conta João Carvalho, ator e amigo de Maria João. “Quem estava ao lado foi o José Mata, que a foi socorrer", acrescenta em declarações à revista “Flash”.

Segundo mesmo ator, filho do ator Ruy de Carvalho, o segundo aneurisma só foi localizado bem depois, pois estava numa zona mais profunda.