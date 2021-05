Dias Ferreira: "Guarda de honra ao Sporting no Estádio da Luz é quase impossível"

O Sporting entra em campo campeão no dérbi contra o Benfica, no Estádio da Luz, mas Dias Ferreira, antigo dirigente do Sporting, diz não haver cultura no futebol português para as águias receberem os campeões com uma guarda de honra.

“Não é tradição e ainda que fosse não estou convencido disso. Nem estou muito preocupado com isso, devo dizer. Até chegar a esse ponto, o futebol português ainda tem muitas voltas para dar. É quase impossível”, diz Dias Ferreira, numa entrevista a Bola Branca.

O antigo dirigente confessa a esperança de ver o Sporting sair do Estádio da Luz com pontos, o que significaria manter a invencibilidade no campeonato.

“Espero que sim. Esta equipa tem mostrado que não facilita e que quer continuar numa senda vitoriosa”, assinala, convicto de que os festejos do título não impedirão os jogadores de se prepararem "com grande entusiasmo para estar nas melhores condições no próximo jogo”.

Varandas cometeu erros, mas no essencial tinha razão

O Sporting é campeão nacional de futebol ao fim de 19 anos de jejum. O título chegou na noite de terça-feira, 11 de maio, mas o sabor a vitória ainda não saiu da boca o antigo vice-presidente do clube.

“É claro. Isto agora deixa sabor para vários dias, ironiza Dias Ferreira enquanto deixa escapar alguns sorrisos reveladores da alegria que lhe vai na alma e que, seguramente, é partilhado por todos os adeptos do clube.

O antigo dirigente já viveu momentos bem menos felizes em Alvalade, por exemplo, quando em 2018 foi apenas o quarto candidato mais votado (2,35% dos votos) nas eleições que conduziram Frederico Varandas à presidência do clube.

Daí para cá foram variadíssimas as ocasiões em que Dias Ferreira criticou o anterior diretor clínico e atual presidente do Sporting. Reconhece agora que, no mais importante para o futebol leonino, Frederico Varandas provou ter tomado a decisão certa.