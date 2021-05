Reveja as celebrações do 13 de Maio em Fátima

Os espaços ao longo do Recinto de Oração estão assinalados por círculos e em cada um poderão ficar apenas peregrinos que pertençam ao mesmo agregado.

Durante as celebrações e para evitar movimentação dos peregrinos no recinto que comprometam a manutenção do distanciamento físico, as zonas da Capelinha das Aparições e do queimador das velas estarão vedadas.

O Santuário anunciou a presença de 21 grupos de sete dioceses portuguesas e um grupo da Áustria, a que se somam 15 bispos e cardeais.

A peregrinação do 13 de maio de 2020, durante a primeira vaga da pandemia, decorreu sem a presença da multidão, perante uma delegação simbólica em representação dos peregrinos.

As celebrações de outubro do último ano decorreram, com medidas adicionais ao plano de contingência, na presença de cerca de 6 mil peregrinos.